Museumplein wordt veiligheidsrisicogebied: ME mag preventief fouilleren

ME op Museumplein

Dat heeft de gemeente zojuist laten weten. De maatregel gaat vanaf 11.00 uur in. De politie mag hierdoor preventief fouilleren.

Protest

Het besluit is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, mede naar aanleiding van het protest dat precies een week geleden uit de hand liep op het Museumplein. Het middel is volgens de politie vaker ingezet bij risicovolle situaties, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden. Woensdag zei Halsema tijdens een vergadering van de gemeenteraad na vragen van raadsleden naar deze mogelijkheid te kijken.

Verschillende tegenstanders van de coronamaatregelen en tegenstanders van het kabinetsbeleid hebben al aangegeven dat ze vandaag komen 'koffie drinken' op het Museumplein. Ook Michel Reijinga, de organisator van de demonstratie van vorige week, komt.

Gebiedsverbod

Vorige week werden er 143 demonstranten opgepakt. Zij mogen vandaag niet op het Museumplein komen. 'Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan een ieder van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen', laat de gemeente weten. Ook wordt er vandaag, net als vorige week, geen demonstratie toegestaan op het Museumplein.

'Een demonstratie is bespreekbaar voor de driehoek als een organisator toe ziet op de naleving van coronamaatregelen, zich aan een eventueel maximumaantal deelnemers en maatregelen treft om de openbare orde te bewaken. Vandaag is daarvan geen sprake', stelt de gemeente.