Ajax wint nipt van Fortuna Sittard met 1-2

De openingstreffer van Ajax was een een eigen goal. Even leek het alsof Perr Schuurs uit een scherpe corner van Zakaria Labyad had gescoord tegen zijn oude ploeg. Maar uit de herhaling bleek dat de bal via de schouder van Fortuna-speler Sebastian Potter was binnengevallen.

1-2

De gelijkmaker volgde vanuit een goede aanval van Fortuna waarbij Ajax er defensief kwetsbaar uitzag. Mickael Tirpan kon de bal op aangeven van Lisandro Semedo vrij binnenlopen, omdat Dusan Tadic net te laat was. Hierna leek Ajax opnieuw te scoren, maar de VAR keurde het af: hands.

In de 64e minuut was het alsnog raak. Sebastian Haller gleed op aangeven van Nicolas Tagliafico de 1-2 binnen. Dit bleek de beslissende goal.

Rode kaart

In de extra tijd kreeg Potter van Fortuna nog een rode kaart. Opnieuw moest de VAR eraan te pas komen. Scheidsrechter Higler werd naar de kant geroepen en constateerde dat Potter met gestrekt been de knie van Tagliafico raakte.