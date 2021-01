Traumahelikopter landt op IJburg na vechtpartij, een gewonde naar ziekenhuis

Rond 13.38 kreeg de politie een melding van een vechtpartij tussen vier personen. Er zou mogelijk ook gestoken of geschoten zijn. Eenmaal ter plaatste blijkt dat twee personen waarschijnlijk al waren gevlucht in een grijze Audi. Wel waren er twee gewonde mannen, een van hen is met letsel in het gezicht naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft geen hulzen aangetroffen. Er zijn tot dusver geen tekens van een schiet- of steekpartij. De politie is nog bezig met onderzoek.