237 nieuwe positieve testen gemeld in de stad

Er zijn 237 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad. Dat zijn er 23 meer ten opzichte van gister, toen werden er 214 nieuwe besmettingen gemeld. Twee personen zijn in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het virus.

Ook zijn er zes nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. Het totale aantal besmette personen in Amsterdam sinds de uitbraak ligt nu op 57.104.

Avondklok

Gisteravond is voor het eerst de avondklok ingegaan. Tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends is het niet toegestaan om buiten te zijn. De maatregel moet het aantal nieuwe besmettingen afremmen. Er zijn veel zorgen over de Britse variant van het virus, die zou nog besmettelijker zijn.