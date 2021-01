Ryan Gravenberch vond Ajax niet op hun best tegen Fortuna Sittard

Ajax heeft vandaag 1-2 gewonnen tegen Fortuna Sittard. Het was geen gemakkelijk middag in het besneeuwde Sittard. Ook middenvelder Ryan Gravenberch vond Ajax niet op hun best spelen: 'Het was niet ons beste potje.'

'We hebben veel kansen gehad die we niet hebben afgemaakt. En ons positiespel was vandaag ook niet best', vertelt Gravenberch aan AT5. De middenvelder zegt onder de indruk te zijn van Fortuna Sittard: 'Ze hebben het goed gedaan. Ze hebben van achteruit opgebouwd dus complimenten voor Fortuna.' Volgens Gravenberch heeft Ajax het zichzelf moeilijk gemaakt: 'We hebben vandaag wel achthonderd kansen gehad, maar die gaan er niet in.'

'Fans happy maken' Dat er geen fans in het stadion zijn, verminderd de motivatie in ieder geval niet: 'Mijn familie en ouders kijken mee dus dat heb ik in mijn achterhoofd. En de fans kijken ook dus we proberen altijd ons best te doen om hun ook happy te maken.' Koploper In de 64e minuut maakte Sebastian Haller de 1-2. Dit bleek de beslissende goal. Met drie punten voorsprong op nummer twee Vitesse blijft Ajax koploper van de eredivisie.