Overval op winkel nabij metrohalte Gein; ook hotel overvallen

Een winkel aan de straat Wisseloord in Zuidoost is vanochtend vroeg overvallen.

Het zou gaan om een winkel van Primera. Volgens een woordvoerder is bij de overval een wapen gebruikt. Het is vooralsnog onduidelijk of het om een vuurwapen of anders soort wapen gaat.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Via Burgernet vraagt de politie mensen om uit te kijken naar twee lichtgetinte verdachten van tussen de 18 en 25 jaar oud. Beide mannen zouden ten tijde van de overval lange jassen gedragen hebben.