Politie toont man die Hitlergroet brengt en ruiten Westermoskee vernielt

Op maandag 14 december tussen 19.30 uur en 20.30 uur in de avond is de verdachte te zien op bewakingsbeelden van de moskee aan het Piri Reïsplein bij de Baarsjesweg. De man loopt langs de pilaren staat stil en brengt een aantal keer de Hitlergroet. 'Vanuit een andere hoek is te zien hoe de verdachte een grote steen van de grond pakt en met die steen over het plein langs de moskee loopt. Met de steen in zijn hand loopt hij vervolgens rond en langs de moskee', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Vervolgens is te zien hoe de verdachte iets richting het gebedshuis gooit.

Een dag later als de imam bij de moskee aankomt blijken er drie ramen vernield te zijn, in andere twee ramen zitten barsten. Femke Halsema reageert later bij AT5 op de vernielingen. 'Ik heb vanochtend met het bestuur van de moskee gepraat en die zijn behoorlijk geschrokken' zegt ze in Het Gesprek met de Burgemeester. 'Laten we wel wezen, het is niet de eerste keer dat de islamitische gemeenschap in onze stad met bedreigingen te maken heeft.' De verdachte maakt ook nog een spugende beweging in de richting van de buitenmuur van de moskee en trapt een paar keer tegen het gebouw aan.

Signalement

De man wordt tussen de 1.65 en 1.70 lang geschat heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, een stevig postuur en is tussen de 18 en 30 jaar oud. Die avond droeg hij een donkere jas met capuchon, donkere broek en donkere sportschoenen met een lichte zool. Verder had hij een donkere rugtas met witte strepen.