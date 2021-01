20 jaar cel voor doodschieten Raymildo (19)

Een 51-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor het doodschieten van de Amsterdammer Raymildo (19) in 2018 en en het beschieten van drie anderen in Zuidoost.

Raymildo werd op de late avond van 2 mei 2018 doodgeschoten in de Krootstraat in Zuidoost. Hij had op dat moment geen vaste woon- of verblijfplaats. Enkele dagen voor het fatale incident zag hij op een parkeerplaats een grijze Mercedes-Vito bestelbus staan, met sleutel en al. Hij nam het busje mee en gebruikte dit als onderkomen.

Verborgen ruimte

Wat Raymildo niet wist, was dat het busje werd gebruikt voor drugstransporten. In het busje was een verborgen ruimte aanwezig die groot genoeg was voor het verbergen van zo'n zeshonderd kilo cocaïne. Op het moment dat Raymildo werd doodgeschoten zat er een kilo cocaïne in de verborgen ruimte, hoogstwaarschijnlijk zonder dat hij hier weet van had. Twee toevallige voorbijgangers die langsreden, werden eveneens door de man beschoten. Zij werden niet door de kogels geraakt.