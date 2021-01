Gaan we na corona allemaal weer naar kantoor? ‘Dit was een keerpunt, we kunnen niet meer terug'

We werken al maanden thuis. En waar de een het als prettig ervaart is het voor de ander de hel. Moeten we na corona terug naar de oude manier van werken? Of moet alles anders? Volgens stedenbouwkundige en directeur conceptontwikkelteam bij een projectontwikkelaar, Caroline Bos, kunnen we niet terug. Maar het moet wel anders.

Aangezien niet elk huis geschikt is als werkplek moet het voor iedereen makkelijk worden om een werkplek in de buurt te vinden. Op dat gebied gaat het de laatste jaren echter de verkeerde kant op volgens Bos. ‘De (werk)ruimte wordt steeds meer geprivatiseerd, overal moet je voor betalen om binnen te komen (...) dat moeten we terugdraaien.’ Bijvoorbeeld door bibliotheken en buurthuizen weer aantrekkelijk te maken. ‘Die zijn niet meer de aantrekkelijke ruimtes voor de nieuwe groepen mensen. Dus die kunnen weer terugkomen, maar wel in een hele nieuwe gedaante.’

Quote ‘De (werk)ruimte wordt steeds meer geprivatiseerd, overal moet je voor betalen om binnen te komen (...) dat moeten we terugdraaien’ CAROLINE BOS - stedenbouwkundige

Post-corona kantoor (Spaces - Microsoft)

Kantoor, een plek met een hart Dat het pre-corona kantoorleven niet meer terugkomt, daar is Bos van overtuigd. Willen kantoren de coronacrisis overleven dan moeten ze zich wel aanpassen. ‘Alle kantoren worden multi-kantoren.’ Kantoorgebouwen moeten werkplekken gaan bieden aan meerdere bedrijven. ‘Wil je dat mensen naar jouw kantoor gaan komen, dan moet het echt een plek worden met een hart. Een plek waar je naartoe wilt gaan.’

Caroline Bos

Gezond thuis werken Als je huis wel je werkplek wordt, dan is een aantal zaken belangrijk volgens Bos. ‘Bijvoorbeeld dat je woning een goede luchtkwaliteit heeft, hoe belangrijk is dat wel niet nu?’ En geluidsisolatie. ‘Wat in oude stadsdelen een ramp is.’ En natuurlijk ‘goede buitenruimte.’ Want volgens Bos zijn er de afgelopen jaren veel te veel woningen bijgekomen met ‘platte gevels, zonder enige buitenruimte.’ Bij nieuw te bouwen woningen kan met deze zaken rekening gehouden worden, voor de bestaande woningen moet dat wel worden aangepast.

Quote 'De publieke organen moeten dit heel serieus gaan nemen en ruimte bieden’ Caroline bos - stedenbouwkundige