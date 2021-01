Halsema over oproep tot nieuwe rellen: 'Doe het niet, hou je jongeren binnen'

Politie en justitie zijn in opperste staat van paraatheid nu op sociale media wordt opgeroepen om ook in Amsterdam te gaan rellen. 'Wij zijn overal op voorbereid en zullen het niet accepteren. 'Tegen ouders zou ik willen zeggen: hou je jongeren binnen', aldus burgemeester Halsema.

Toch was gisteren opnieuw een forse politie-inzet nodig om het Museumplein schoon te vegen nadat opnieuw zo'n 1500 mensen naar het plein kwamen voor een demonstratie die niet was toegestaan. 'Bedroevend', reageert Halsema. 'Je ziet dat mensen hardnekkig naar een locatie blijven komen waar ze niet mogen zijn en waar bovendien misbruik wordt gemaakt van de vrijheden die er zijn: door te rellen en crimineel gedrag te vertonen.'

De burgemeester zegt deze week opnieuw in overleg te zijn met de politie over nieuwe, aangekondigde demonstraties. Eén van de opties die op tafel ligt, is het preventief afsluiten van het Museumplein. 'Wij overwegen alle maatregelen op hun effectiviteit, dat geldt hier ook voor. Wat wij niet willen, is dat groepen relschoppers door de stad gaan zwerven.'