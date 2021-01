Bewoners vrezen voor nieuwe rellen rond Museumplein

De schrik zit er nog flink in bij de bewoners in Oud-Zuid. Gistermiddag en vorige week braken er voor de deur rellen uit. Fietsen moesten het ontgelden en tegels werden uit de stoep getrokken. Bewoners maken zich zorgen over wat hun de komende weken nog te wachten staat. 'Het zijn toch je spullen en je buurt', zegt Pieter Visser, die zichzelf gister uit angst in huis had opgesloten.