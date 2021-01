Politici reageren op rellen Molukkenstraat: 'Woest op jongens die onze stad hebben gesloopt'

Meerdere Amsterdamse politici hebben met verontwaardiging gereageerd op de relschoppers die gisteravond door de Indische Buurt trokken. Ondanks de aanwezigheid van politie en ME werd er door jongeren zwaar vuurwerk afgestoken en werden ruiten ingegooid.

Via social media werd gisteren opgeroepen om in de avond te komen rellen op de kruising van de Molukkenstraat en de Insulindeweg. Burgemeester Halsema deed daarop een oproep richting ouders om hun jongeren binnen te houden. Maar opstootjes en vernielingen in de wijk konden niet voorkomen worden. 'Woest op de jongens die gisteren onze stad hebben gesloopt. Zondag waren er veel mensen van buiten, maar nu onze eigen jongeren', reageert de fractievoorzitter van D66, Reinier van Dantzig vanochtend via Twitter. Hij noemt de ontwikkelingen zorgelijk omdat de oorzaak ervan 'dieper' ligt. 'Verveling, gebrek aan kansen, werkloos, geen school.'

DENK-raadslid Ayşegül Kiliç vraagt zich af 'waar dit heen' gaat en waarom er zoveel schade veroorzaakt moet worden. 'Ja het is frustrerend en niet fijn die #avondklok, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.#avondklokrellen gaan echt niet de oplossing zijn.Geduld en doorbijten', schrijft ze in een tweet.

Quote 'Hou op met je eigen woonplaats slopen en ga naar huis' Don Ceder, gemeenteraadslid christenunie

'Wat een afschuwelijke beelden komen er vandaag weer voorbij. Dit heeft niets met protesteren te maken, maar heeft slechts de bedoeling om kapot te maken', schrijft raadslid Don Ceder (ChristenUnie). 'Hou op met je eigen woonplaats slopen en ga naar huis.' Reactie stadsdeelvoorzitter 'Schandalig en respectloos', noemt Maarten Poorter de rellen van gisteravond. Poorter is stadsdeelvoorzitter van Oost, het stadsdeel waar de rellen plaatsvonden. Volgens hem hebben omwonenden angstige momenten beleefd. 'Ondanks de heftige beelden is door goed optreden @Politie_Adam de angel er snel uit. Meerdere arrestaties. Veel omstanders zijn herkend', schrijft hij op Twitter. Volgens hem is er een 'stevig gesprek' met de ouders van betrokken jongeren nodig.

De rellen in de Indische Buurt ontstonden maandagavond rond 20.30 uur toen jongeren zich verzamelden rond het kruispunt van de Molukkenstraat met de Insulindeweg. De politie en ME kwamen snel in actie tegen de relschoppers, waardoor het tegen 22.00 uur alweer redelijk rustig was in de wijk. De ontwikkelingen van de avond zijn terug te lezen in dit inmiddels gesloten liveblog.