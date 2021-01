Streetart Frankey plaatst eerbetoon aan overleden basketballer Bryant

Precies een jaar na het overlijden van basketbal-ster Kobe Bryant heeft straatkunstenaar Streetart Frankey een klein eerbetoon voor hem in de stad geplaatst. Het gaat om een pop van Bryant die een hart dunkt in de loop van een kanon op de Eenhoornsluis in het centrum.

Byrant kwam vorig jaar om het leven bij een helikopterongeluk in Californië, net als acht andere inzittenden van die helikopter, waaronder Bryants dochter Gianna. Bryant speelde zijn hele professionele carrière bij de Los Angeles Lakers.

Streetart Frankey over zijn kunstwerk: 'In zijn kenmerkende Los Angeles Lakers tenue, schiet de Amerikaanse basketbalspeler een hartje in de loop van het kanon op Eenhoornsluis in Amsterdam. Al zwevend geeft hem dit een oneindige hang time.'

Kunstenaar Streetart Frankey is bekend van vele straatkunstwerken die hij in de stad plaatst. Zo maakte hij een Lego-versie van André Hazes en zette dat beeld op de Dam. Onlangs werd een enorme autoprikker van hem onthuld in Zuidoost en schaatste hij de Keizersrace op het water.