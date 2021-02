Plastic container verdwijnt: 'Jammer, het maakt je bewust van de hoeveelheid plastic in je huishouden'

Amsterdam stopt met het gescheiden ophalen van plastic. Het in de fabriek scheiden van plastic blijkt uiteindelijk toch duurzamer dan scheiden door Amsterdammers zelf. De scheidingsinstallatie van het AEB werkt inmiddels zo goed dat hij meer plastic sorteert dan bewoners. Het AT5-programma Amsterdam Informeert neemt een kijkje in de fabriek.

De installatie haalt ook nog eens precies dát plastic uit het restafval dat gebruikt kan worden voor nieuwe producten. In de containers kwam nog wel eens plastic terecht dat daar niet in hoorde, zoals chipszakken en koffiecups. En plastic speelgoed en etensresten. Daardoor moesten soms hele ladingen afgekeurd worden, wat zonde is omdat er ook veel bruikbaar plastic tussen zat.

De gemeente stopt binnen nu en een jaar met het scheiden van plastic door bewoners. Dat is beter voor het milieu. 'De nieuwe manier van plastic scheiding is dat wij het plastic nu niet meer bij de bron halen, oftewel dat de mensen het apart scheiden, maar dat wij het uit de vuilniszakken halen door middel van mechanische technieken die ontwikkeld zijn om plastic te scheiden', legt Erwin Dekker van het AEB uit.

En hoewel de afgelopen jaren veel Amsterdammers hun plastic gingen scheiden, deed nog steeds niet iedereen mee. 'Wat we zien, ook nu nog, is dat er heel veel plastic verdwijnt in de gewone vuiniszakken', zegt Dekker. 'En onze machines die halen eigenlijk eruit wat de mensen nog in de vuiniszakken gooien.'

Ik scheid het wel, tenzij het lastig is, dan gaat er ook wat in de algemene vuilnisbak

Een plastic scheidende Amsterdammer uit de Hoofddorppleinbuurt moet toegeven dat hij soms een beetje sjoemelt, met name wanneer de verpakking een beetje viezig is. 'Ik scheid het wel, tenzij het lastig is, dan gaat er ook wat in de algemene vuilnisbak, omdat ik weet dat het ook bij de centrale gescheiden wordt.' Een evenzo bewust stel uit de buurt zegt vooralsnog nog netjes te scheiden en het verdwijnen van de containers een beetje te betreuren. 'Wat wel jammer is, door deze container word je je wel bewust van de hoeveelheid plastic in je huishouden. En als je alles eigenlijk weer bij elkaar gooit, dan vraag ik me af hoe bewust je er dan nog van bent.'

De plastic containers worden buurt voor buurt weggehaald, te beginnen met het centrum. Bewoners krijgen een brief wanneer hun buurt aan de beurt is. Zolang de containers er nog staan mag het plastic er gewoon in.