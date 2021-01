Winkeliers in Osdorp sluiten winkels uit vrees voor rellen

Meerdere winkeliers in Osdorp sluiten hun zaak vandaag eerder omdat er gevreesd wordt voor rellen. Op sociale media gaan oproepen rond om vanmiddag en vanavond in Osdorp de straat op te gaan.

Met name winkeliers aan Tussen Meer doen uit voorzorg hun zaak op slot. De eigenaar van een slagerij haalt uit ook zijn vitrine leeg. 'Ik werk al 40 jaar in deze winkel. Het is echt verschrikkelijk, waar zijn we mee bezig.' Maar ook andere winkels, zoals een sigarenzaak, een restaurant en een doe-het-zelfzaak gaan vandaag eerder dicht.

Een verslaggever ter plaatse meldt dat scholen en kinderopvanglocaties in de omgeving ook eerder hun deuren sluiten en dat ouders momenteel hun kinderen komen halen.

Vanuit de vrees voor een aanzuigende werking wil de politie niet ingaan op de oproepen die rondgaan op sociale media. Wel laat een woordvoerder weten dat de situatie gemonitord wordt.