Stel al jouw vragen over het coronavirus aan viroloog Menno de Jong

Wanneer zien we de effecten van de avondklok en kunnen de scholen op 8 februari weer open? En hoe gevaarlijk zijn de diverse varianten van het coronavirus waar we nu zoveel over horen? Deze week schuift viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong opnieuw bij ons in de studio aan om tijdens een Q&A al jouw vragen over het coronavirus te beantwoorden.