Jongerenwerker: 'Het speelt al heel lang, helaas is het nu geëxplodeerd'

Jongerenwerker Hicham Darif, die nu directeur is van een bedrijf dat jongeren helpt bij begeleid wonen, ziet dat een deel van de jongeren veel moeite heeft met de coronamaatregelen. Gisteravond ontspoorde opnieuw een coronaprotest, dit keer in de Molukkenstraat in Oost.

'Je merkt gewoon dat het al heel lang speelt. Helaas is het nu geëxplodeerd, waardoor je dit soort incidenten krijgt', zegt de directeur van Cosmo Zorg. 'Het is niet de manier om het op te lossen, maar ik denk wel dat het belangrijk is om er rekening mee te houden, dat als volwassenen er last van hebben, dat pubers er nog meer last van hebben.'

Veel jongeren die gisteren bij de ongeregeldheden in Oost waren zijn herkend door de politie. De ouders worden daarom thuis bezocht. Darif zegt dat het ook voor ouders moeilijk is. Zo kan de spanning thuis hoog zijn en kunnen hun kinderen bijvoorbeeld verteld hebben dat ze gisteravond aan het werk waren.

Hij vindt dat de jongeren meer betrokken moeten worden bij de coronacrisis. 'Iedereen moet er zich ook bewust van worden, dit is niet de manier om met elkaar om te gaan. Op deze manier wordt het alleen maar erger. Het virus wordt erger, de problemen worden erger, we hebben straks ook met werkloosheid te maken. Dus we moeten het samen oplossen.'