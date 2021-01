Eerste verdachte van rellen Museumplein vandaag voor de rechter

Bij snelrecht kan een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter komen te staan. Er bestaat zelfs een nog sneller proces, supersnelrecht, waarbij dit binnen 3 tot 6 dagen kan. Snelrecht wordt vooral toegepast bij zaken waarin er geweld gebruikt is tegen iemand met een publieke functie, geweld tijdens het uitgaan of bij evenementen en demonstraties. In de meeste gevallen is er duidelijk bewijs tegen de verdachten, zoals foto- of videobewijs.

Demonstratie 17 januari

Bij de demonstratie waren ongeveer 1500 tot 2000 personen aanwezig. Ze hadden zich op het Museumplein verzameld om te protesteren tegen de huidige coronamaatregelen. Die demonstratie werd verboden nadat een eerder aanbod van de gemeente om gebruik te maken van het Westerpark werd afgeslagen.

Toen mensen zich toch op het Museumplein verzamelden werd er een noodbevel afgekondigd: niemand mocht zich daarna nog op het plein bevinden. Na meerdere oproepen van de politie aan demonstranten om het plein te verlaten, werd er ingegrepen. Aanwezige relschoppers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie en ME, ook werden er politiepaarden mishandeld.

Arrestaties

Er werden in totaal 143 personen gearresteerd. Het merendeel van die mensen heeft een boete gekregen. Aanstaande vrijdag is er nog een snelrechtzitting. Een 36-jarige man uit Almere moet zich dan verantwoorden. Hij wordt ervan verdacht tegen het schild van een ME'er te hebben getrapt.

Vanaf maart moeten de overige verdachten voor de rechter verschijnen. Dat zal via de gewone rechtbank gaan en niet met snelrechtzittingen.

Rellen

Afgelopen zondag was er weer onrust op het Museumplein. Toen werden er 190 personen aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft tien van hen gedagvaard. Die snelrechtzittingen zijn op 1 en 4 februari.