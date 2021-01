Politie krijgt veel tips na tonen relschoppers, verdachte meldt zich

Een 29-jarige relschopper uit Houten heeft zich gisteravond gemeld bij de politie naar aanleiding van de ongeregeldheden op het Museumplein van zondag 17 januari. De politie toonde gisteravond in Opsporing Verzocht beelden van vier mannen die verdacht worden van openlijke geweldpleging tijdens de verboden demonstratie.

Over de andere drie verdachten heeft de politie veel tips binnengekregen en er zijn ook namen genoemd. De beelden van het viertal zijn vooralsnog offline gehaald. 'Dit waren de eerste, maar waarschijnlijk niet de laatste beelden van verdachten die we zullen tonen', schrijft de politie in een tweet waarin ze mensen die strafbare feiten hebben gepleegd oproepen zich te melden. 'Voorkom dat je met duidelijke herkenbare beelden op televisie en social media verschijnt.'

Bij de verboden demonstratie waren rond de tweeduizend mensen aanwezig die in de loop van de middag door de Mobiele Eenheid verdreven werden naar de omliggende straten rondom het Museumplein. 115 mensen werden opgepakt, zeven daarvan voor openlijke geweldpleging. De mannen op de beelden die gister naar buiten werden gebracht hebben volgens de politie agenten aangevallen en vernielingen aangericht, zij worden ook verdacht van openlijke geweldpleging.