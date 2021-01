GGD waarschuwt ouderen en huisartsen voor vaccinatie-oplichters

Bij soortgelijke babbeltrucs komt er vervolgens iemand bij de oudere thuis en worden waardevolle spullen of bijvoorbeeld bankgegevens buitgemaakt. Het is niet bekend of dat bij deze nieuwe oplichtingstruc ook al gebeurd is.

De GGD zegt dat de organisatie niet bij mensen thuis komt om te vaccineren. Ook neemt de GGD geen telefonisch contact op met ouderen over het maken van een vaccinatieafspraak. Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen vanaf deze week wel een uitnodiging per post van het RIVM om zo'n afspraak te maken. Huisartsen nemen contact op met de 90-plussers binnen hun eigen praktijk voor de coronavaccinaties.

De GGD heeft huisartsen in de regio op de hoogte gesteld van de oplichtingspraktijken.