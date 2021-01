Aantal nieuwe positieve testen vorige week met 19% gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de week van 18 tot en met 24 januari met 19 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor. Dat meldt de GGD Amsterdam. De week daarvoor daalde het aantal nog met 7 procent.

De daling geldt voor de hele regio Amsterdam-Amstelland. Daarin vallen de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Amsterdam zit op dit moment tussen de risiconiveau's 'ernstig' en 'zeer ernstig'.

Stadsdelen

In alle stadsdelen is een afname in positieve testen geregistreerd. De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in Nieuw-West: 227 per 100.000 inwoners. Het stadsdeel heeft nu het risiconiveau 'ernstig'.

De minste besmettingen waren in stadsdeel Centrum met 118 nieuwe positieve testen per 100.000 inwoners.

Afgelopen 24 uur

In de afgelopen 24 uur zijn er 141 nieuwe positieve testen geregistreerd in de stad. Dat zijn er minder ten opzichte van gisteren, toen werden er 201 nieuwe testen gemeld.