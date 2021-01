Burgemeester van Leeuwenlaan op de schop: 'Situatie is erg gedateerd qua veiligheid en uitstraling'

De werkzaamheden op de Burgemeester van Leeuwenlaan in Slotermeer zijn deze week van start gegaan. De straat wordt veiliger gemaakt door de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de Savornin Lohmanstraat en de Burgemeester Röellstraat. Buurtbewoners vertellen in het AT5-programma Het Verkeer dat de straat regelmatig gevaarlijke situaties oplevert.

De herinrichting moet de Burgemeester van Leeuwenlaan mooier en veiliger maken. 'We gaan hier van start omdat de situatie heel erg gedateerd is qua veiligheid en qua uitstraling', zegt omgevingsmanager Wouter van Velzen. 'De verandering straks is dat het fietspad niet meer op de rijbaan is, dus dat er een veilig fietspad komt met een fysieke afscheiding tussen de fietsers en de auto's.'