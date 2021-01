Jelle uit Oost biedt een helpende hand na rellen: 'We moeten samen sterk staan'

Toen Jelle Postma uit Oost zag dat er vlakbij zijn huis werd gereld, besloot hij in actie te komen. Hij plaatste een oproep om ondernemers uit de buurt te helpen, door winkels dicht te timmeren of om de aangerichte schade te repareren. Geheel vrijwillig.

'Ik heb een oproep geplaatst voor iedereen die hulp nodig heeft en slachtoffer wordt of is geweest van de rellen', zegt Postma, terwijl hij met een prikker afval van de grond opruimt. 'Gelukkig heb ik nu met deze rellen nog niemand aan de lijn gehad, maar in de buurt heb ik natuurlijk wel veel geholpen. Mensen met kleine klusjes zijn heel blij als iemand even langskomt.'

New York

Postma werkt eigenlijk bij de Verenigde Naties in New York, maar kwam afgelopen maart terug naar Amsterdam voor de verjaardag van zijn zoon. Wat een bezoek van drie dagen had moeten zijn liep uit, want toen hij terug wilde vliegen, zat New York in lockdown. Hij bleef in Amsterdam en is daarna niet meer teruggekeerd.

Goede voorbeeld

Hier gebruikt Postma zijn vrije tijd om de buurt te helpen. Om het goede voorbeeld te geven aan zijn kinderen en de buurt begon hij aan het begin van de lockdown met klussen en opruimen. Om de buurtbewoners te bereiken gebruikt hij het platform 'Nextdoor', waar hij zich vrijwillig aanbiedt om anderen te helpen. Een kraan repareren of troep van de stoep opruimen, je kan hem overal voor bellen.