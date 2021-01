Sjaak Swart over vertrek leeuwen uit Artis: 'Alsof Ajax weg zou gaan, dat kan niet'

Swart reageerde vanochtend bij Goedemorgen Nederland op het besluit van Artis. 'Artis is een traditie. Het is net als Ajax weg zou gaan bijvoorbeeld. Nee, dat kan niet. Iedereen roep ik op dat ze absoluut wat moeten doen voor die leeuwen, om dat te behouden.'

Miljoenenverlies

Artis heeft vanwege de coronaregels al drie keer de deuren moeten sluiten en ook op momenten dat de dierentuin wel open was, kwamen er veel minder bezoekers. De dierentuin heeft daarom een miljoenenverlies geleden afgelopen jaar. De bouw van een nieuw leeuwenverblijf werd in de koelkast gezet en nu heeft de dierentuin besloten om de drie leeuwen te verhuizen naar Frankrijk.

Swart werd vanochtend gevraagd naar zijn eigen Artis-herinneringen. 'Ik ben er speciaal naartoe gegaan om hoe heet dat beest ook al weer, dat pas overleden is... Tanja. Toen zijn we nog op de foto geweest en alles', vertelt hij over het in 2009 overleden nijlpaard Tanja.

Swart heeft beloofd om bij bekenden aan de bel te trekken om geld in te zamelen voor het behoud van de leeuwen. 'Het mag nooit gebeuren dat die leeuwen verdwijnen.'