Een moeilijke keuze nu nog moeilijker: open dagen van middelbare scholen zijn digitaal

‘De school is nu vrijwel leeg, maar normaal gesproken hadden hier honderden kinderen met hun ouders rondgelopen.’ Maryse Knook is directrice van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Dit jaar heeft de OSB een aantal docenten en leerlingen uitgenodigd om online voorlichting te geven aan achtstegroepers en ouders.

Ook de leerlingen vinden het jammer dat de achtstegroepers niet langs kunnen komen. ‘Vorig jaar was het gezelliger en konden we iedereen al leren kennen. Nu alles online is, gaat het ook minder soepel’, vertelt een leerling.