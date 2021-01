Halsema vraagt ondernemers dringend om barricades voor winkels weg te halen

Dat zei Halsema vanmiddag tegen de gemeenteraad. 'Ik vind dat er begrip moet zijn voor ondernemers die maatregelen treffen om hun winkels te willen beschermen. Maar het gezag is aanwezig op straat. Op het moment dat er sprake is van vernielingen, dan is de politie ter plaatse en zal optreden.'

Onder meer in de P.C. Hooftstraat, maar ook bij de Arena besloten ondernemers de laatste dagen om hun winkels met houten panelen, zeecontainers en betonblokken te beschermen. 'We zien dat liever niet, omdat dat ertoe leidt dat het de veiligheid van onze straten vermindert. Omdat de straten er onveiliger uit gaan zien.'

Volgens Halsema ligt bij het barricaderen van ondernemingen met zeecontainers en betonblokken de grens. 'Ik zeg het maar even enigszins provocerend: dat iemand die slecht ter been is niet meer over de stoep kan lopen. Dat is niet de bedoeling.