Studenten aan Zuiderzeeweg zitten dagenlang 'in de shit'

Toen de studenten zaterdag de strontlaag uit de rioolput zagen komen belden ze de hun huurbaas, woonstichting De Key. 'Die zag de ernst van de zaak niet meteen in, vertelt studente Renske van Brummelen. 'Maar het werd steeds erger. Het hele stuk tussen de gebouwen in was een 'shitriver', dat hebben ze vanochtend pas schoongemaakt. Het stonk echt verschrikkelijk, echt letterlijk opgeloste drollen op straat.'

'De stank is er nog steeds', vertelt studente Lenja Moek die hier een woning huurt. 'Ze zijn het nu aan het opruimen maar het was echt heel erg. Er lag een grote bruine drab hier over het hele stuk. De stank was niet te doen, het was zo ontzettend vies.'

Woonstichting De Key, de eigenaar van het complex heeft inmiddels de defecte rioolpomp gerepareerd, maar zegt dat het probleem ook veroorzaakt is door de studenten zelf. De studenten zouden maandverband, tampons en condooms door het toilet spoelen. Lenja Moek: 'Ja ik heb dat ook gehoord, maar er zijn zoveel van dit complexen in de rest van Nederland en in Amsterdam en daar gebeuren niet dit soort praktijken toch ook niet?'

Kippenpoten, kroppen sla en luiers

Toch vertelt een rioolmedewerker die AT5 ter plekke spreekt dat hij kippenpoten, kroppen sla, hele wortels en zelfs luiers in de afvoerput aantrof. Maar de studenten claimen dat er meer aan de hand is, omdat het iedere twee maanden opnieuw raak is. Ook vinden ze dat het steeds veel te lang duurt voordat De Key in actie komt. Renske: 'Het stinkt nog steeds en je ziet dat er uit de put nog steeds wat opborrelt, dus ik denk dat het onderliggende probleem nog steeds niet is opgelost.'



De Key laat weten dat ze morgen een zuigwagen stuurt die de put moet leegzuigen. Die was niet direct inzetbaar. Ook gaat De Key de bewoners verzoeken om geen afval door de wc te spoelen.