Invallers Brobbey en Tadic schieten Ajax langs Willem II (3-1)

De grote vraag voor de wedstrijd was of Ajax kon profiteren van het puntverlies van directe concurrent Vitesse. Die gingen gisteravond met 4-1 over de knie bij VVV Venlo of beter gezegd over de knie bij spits Georgios Giakoumakis die alle vier de goals voor zijn rekening nam.

Erik ten Hag gunde basisplaatsen aan Álvarez en Timber. Zij kregen de voorkeur boven Labyad en Schuurs. De meest opvallende afwezige bij de eerste elf was Dusan Tadic, hij begon op de bank. Een schot van Blind kwam via Haller op de lat en de rebound

1-0

Het was vooral Ajax die de bal had de eerste helft tegen een Willem II die loerde op de counter. Ajax kreeg een paar mogelijkheden. Een schot voorlangs van Antony, een bal op de lat van Blind en een omhaal van Klaassen, maar scoren lukte niet.

Dusan Tadic kwam in de tweede helft toch in het veld, Promes bleef na een onzichtbare eerste helft achter in de kleedkamer. Klaassen brak de ban in de vijftigste minuut. Een corner van Tadic kwam via Haller en Álvarez bij de middenvelder die hem mooi binnenschoot.

Gelijke hoogte

Lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong want even later maakte Willem II gelijk via Pavlidis na de Ajax’ verdediging makkelijk uiteen te spelen. De ploeg Ten Hag ging daarna op zoek naar de 1-2, maar stuitte continu op de verdediging van de Tilburgers. De kansen die ze kregen hielpen ze zelf om zeep.

De grote redder van de avond was Brian Brobbey die net een minuut in het veld stond toen hij de bevrijdende 2-1 maakte op aangeven van Tadic. De beslissing kwam uiteindelijk door een goal van Tadic, nu kwam de assist van invaller Brobbey.