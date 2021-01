Klaassen voelt zich verplicht mooi te spelen: 'Niemand fluit als het een keer slecht gaat'

Ajax deed gisteravond uitstekende zaken. De ploeg van Erik ten Hag won van Willem II terwijl een dag eerder concurrenten Vitesse, AZ en Feyenoord verloren. Bij een zege zou Ajax dan vier punten los staan van PSV, dat lukte, maar makkelijk geen het wederom niet. Het werd 3-1 en daar was een belangrijke rol voor wisselspelers Bryan Brobbey en Dusan Tadic. Zij maakten in de slotfase de goals.

'Een verdiende overwinning die moeizaam tot stand komt', vertelt Ten Hag na de wedstrijd. 'We maken het onszelf zo moeilijk omdat we drie, vier kansen voor rust niet maken'.

Davy Klaassen had zo'n enorme kans af en de manier waarop hij die miste zag het er uit als slapstick. Een terugspringende bal van de lat kon hij zo in een leeg doel koppen, maar de middenvelder liep onder de bal door omdat Timber er ook stond en het klusje misschien ook wel af had kunnen maken. Maar hij rekende daar totaal niet op, dus weg doelpunt.

Toch was het Klaassen net na rust die de score opende. En dat was een fraaie. Uit een corner wipte hij de bal zelf op om 'n vervolgens met een omhaal tegen de touwen te jagen.

Na de wedstrijd stond de middenvelder ook de pers te woord. 'De ene wedstrijd gaat beter dan de andere, maar dat het vandaag beter moest is duidelijk.' Dat het tegen de Tilburgers niet altijd even fraai Ajax-voetbal was baalde hij wel van. 'We hebben altijd de verplichting om mooi te voetballen, dat hoort bij Ajax. Die push daarvan tijdens de wedstrijd die er van doordringt als er een keer gefloten worden als je slecht speelt heb je niet. Voetballen zonder fans is zo anders. Je zit dan zo in je bubbel dat het lastig is om er tijdens de wedstrijd aan te denken.'