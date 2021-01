Te weinig huizen voor kwetsbaren: 'Treurig dat we moeten discussiëren over welke groep voorrang krijgt'

Een tekort van zo'n 1970 urgentiewoningen voor kwetsbare Amsterdammers, en daardoor straks een overvolle opvang of azc. Hoe zorgt de stad ervoor dat er voor iedereen die dat nodig heeft een plek is? En is dat eigenlijk wel mogelijk? 'Het is eigenlijk heel treurig dat we moeten discussiëren over welke kwetsbare groep voorrang krijgt.'

De meeste politieke partijen vinden wel dat de groepen die nu urgentie krijgen daar ook echt recht op hebben. De oplossing is volgens hen nog steeds: meer woningen bouwen. Als één van de weinigen wil de VVD ook naar het urgentiesysteem zélf kijken. 'Iedereen wil wel voor zichzelf urgentie creëren', aldus VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé. 'Als je normaal bent, sta je daardoor langer in de rij, dat is onrechtvaardig.'

AT5 onderzocht de afgelopen tijd de problemen met huisvesting van kwetsbare groepen in de stad. Daaruit blijkt dat er door de krapte op de woningmarkt soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. De gemeente verwacht in 2021 slechts de helft van het aantal kwetsbare Amsterdammers een huis te kunnen geven.

GroenLinks vindt dat Amsterdam samen met het Rijk en de regio moeten kijken naar oplossingen. Raadslid Nienke van Renssen: 'De basisbehoefte van een dak boven je hoofd moet gewoon betaalbaar en bereikbaar zijn. Het nijpende tekort aan woningen komt nu bij de meest kwetsbaren neer, waavan we er in Amsterdam juist veel hebben.'

'Waarom zou je een statushouder voorrang geven op een sociale huurwoning? Die kunnen ook prima terecht op een tijdelijke locatie', zegt Naoum Néhmé. Ook zouden volgens haar de mensen die hun huis uit moeten voor een ingrijpende renovatie beter kunnen wachten buiten de sociale huur, bijvoorbeeld in de vrije sectorhuur van hun eigen woningbouwcorporatie . 'En we moeten scheefwoners aanpakken, dan verbetert de doorstroom. Het gaat om een grote groep die tussen de 18.000 en 36.000 sociale huurwoningen bezet houdt zonder er recht op te hebben.'

'Alsof we moeten kiezen tussen de statushouders en de oudere zorgbehoevende Amsterdammer. Dat is natuurlijk onzin'

'Treurig.' Zo noemt Tom Leenders van de PvdA de discussie over welke groepen voorrang krijgen. 'Ze hebben allemaal een even grote behoefte.' Volgens Leenders gaat het ook vaak over etniciteit. 'We doen alsof we moeten kiezen tussen de statushouders of de oudere zorgbehoevende Amsterdammer. En dat is natuurlijk pertinente onzin.’

Zelf is hij al een jaar bezig een urgentieverklaring te regelen voor een gezin met twee kinderen. 'Ze wonen op 20 vierkante meter voor meer dan 1000 euro per maand. Om de maand moeten ze hun gang verven omdat je anders de schimmel ziet. De kinderen zijn 3 en 1 en hebben gezondheidsklachten door de schimmel. Het geeft aan dat zelfs als de situatie heel schrijnend is mensen niet altijd urgentie krijgen.'