Familie van doodgestoken drillrapper geschokt over vrijlating verdachte

Eén van de twee mannen die worden verdacht van het doodsteken van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam is vrijdag vrijgelaten. De rechtbank doet op 8 maart uitspraak, maar nu al is duidelijk dat verdachte Yammaney A. niet zal worden veroordeeld tot een zware straf voor het samen met Alexio F. (19) ombrengen van Grootfaam. 'Hij is opgelucht', vertelt advocaat Gerald Roethof, die de verdachte bijstaat.



Voor de nabestaanden van Grootfaam kwam het nieuws behoorlijk onverwacht. Zij zijn benieuwd naar de motivatie van de rechtbank, die nog niet inhoudelijk wil reageren maar schrijft: 'De rechtbank houdt er ernstig rekening mee dat de straf die de verdachte uiteindelijk zal worden opgelegd, korter is dan de tijd die hij al in voorarrest heeft gezeten. In zo’n geval is de rechtbank verplicht de voorlopige hechtenis direct op te heffen.'