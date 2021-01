Cultuur NL V Hoe houden dj's het hoofd boven water? 'Als dit langer duurt, gaan er koppen rollen'

Ook voor dj's zijn het treurige tijden. Sinds corona het nachtleven aan banden heeft gelegd, zit de gehele beroepsgroep werkloos thuis. Vooral het eindeloze wachten tot de clubs weer open mogen valt zwaar, vertellen dj's Daniël Leeflang (51) en Nafhtaly Ramona (29) aan Iman Boufarrah van Wij Zijn Amsterdam. 'Je wereld valt uit elkaar.'

Een jaar geleden zaten de agenda's van dj's Leeflang en Ramona nog tjokvol. 'Ik was lekker druk en had veel shows door heel Nederland en ook in het buitenland', vertelt Ramona. Ook Leeflang, onder het grote publiek beter bekend als DJ Dano, was tot aan de lockdown helemaal volgeboekt. 'Ik zat eigenlijk al vol tot november 2020. Mijn laatste boeking was in Sint Petersburg, Rusland en vervolgens kom ik terug in een spookstad. Dat was wel even slikken.'

Sindsdien wachten Leeflang, Ramona en hun collega-dj's op goed nieuws, maar het perspectief daarop blijft voorlopig uit. Ramona: 'Ik ben niet negatief ingesteld, maar op een gegeven moment, na zo'n zes maanden, werd ik wel zwaarmoedig. Ik dacht: oké, het gaat voorlopig niet meer lukken, jongens'. Steunbetuiging 'Het duurt nu gewoon veel te lang', gaat Leeflang verder. 'Er gaan gewoon ook in mijn branche koppen rollen. Het is maar de vraag of iedereen overeind blijft. Dat hoop ik echt', benadrukt de dj die speciaal voor zijn collega's in de muziek- en evenementensector het nummer 'ALL UNITED AS ONE' produceerde. Leeflang: 'Op een gegeven moment moest ik draaien bij een radioprogramma van het Amsterdam Dance Event. Een Belgische collega bleef toen thuis omdat hij depressief was. Verschillende collega's van hem hadden zelfmoord gepleegd, omdat ze geen uitweg meer zagen. En toen dacht ik: ik moet iets geven aan de wereld. Dus het is een ode en een steunbetuiging aan iedereen die het nu heel zwaar heeft.'

Hoewel het naar verwachting nog maanden zal duren voordat dj's weer voor volle zalen mogen optreden, belooft 2021 sowieso voor Ramona een bijzonder jaar te worden. 'Ik ben zwanger, inmiddels vijf maanden!', lacht ze. 'Eind mei ben ik uitgerekend en dan is het even mommy-life, maar daarna kom ik wel weer terug hoor. Ik mis het draaien echt.' Ook Leeflang heeft goede moed voor het nieuwe jaar. 'Er komt aan het eind van deze donkere dagen weer licht. Dan kunnen we gewoon weer doen wat we willen.'