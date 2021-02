Riool Plantage Parklaan wordt vervangen: 'Boomwortels groeien er dwars doorheen '

Werkzaamheden onder de grond op de Plantage Parklaan. Het riool en de drinkwaterleiding worden vervangen. En dat is hard nodig laat toezichthouder Rob Meynaert zien in het AT5-programma Het Verkeer . Het riool ligt vol met boomwortels. 'Ze groeien er dwars doorheen en dat zorgt voor verstoppingen.'

De sfeer onder de werkmannen zit er goed in als we in de stromende regen een kijkje nemen bij de werkzaamheden. 'Het is soms smerig werk maar ik doe dit liever dan binnen zitten. Lekker in de open lucht, dat is beter dan vier muren om me heen', vertelt één van de mannen. Hij beseft zich ook dat veel mensen nu thuis werken en minder sociale contacten hebben. 'Ik kan lekker met de mensen praten en er is veel te zien op straat.'

'We hebben veel wateroverlast in de straat, ik hoop dat dat straks verholpen is'

Buurtbewoners die we spreken zijn over het algemeen blij dat het riool en de waterleiding vervangen worden. 'We hebben veel wateroverlast in de kelder, ik hoop dat dat straks verholpen is', vertelt een mevrouw die in de straat woont.

Als het goed is moet de wateroverlast straks verleden tijd zijn. 'Het riool is gewoon op, het is oud en beschadigd door de boomwortels. Vooral de doorstroming van het vuilwaterriool aan de huizenzijde is heel erg slecht', legt Meynaert uit. 'Daarom is het tijd voor een nieuwe.'