Verdachte bekent geheime filmopnames in kleedkamer korfbalclub

Verdachte Bart de V. heeft vandaag bekend dat hij met een spycam beelden in de kleedkamer van de korfbalclub AW.DTV heeft gemaakt. Tijdens de zitting werden er verklaringen van de slachtoffers gedeeld. Bart de V. bekende schuld, maar was zelf niet aanwezig tijdens de zitting.

AT5 / Luuk Koenen

Een korfballer van een andere club ontdekte de spycam bij het uitkleden en omkleden in de kleedkamer van de Amsterdamse vereniging. Ze kreeg bedenkingen toen ze een speaker in de kleedkamer vond die er al een tijd stond. Toen ze deze nader onderzocht, vond ze een SD kaart. Het bleek te gaan om beelden die gemaakt waren met een spycam. Er is te zien hoe vrouwen zich in de kleedkamer omkleden. De politie ontdekte dat verdachte Bart de V. op meerdere apparaten videobeelden en foto's van de dameskleedkamer en douche had staan. De beelden zijn op verschillende momenten gemaakt over een periode van meerdere jaren. De eerste beelden dateren van 2007.

Quote 'Ik was in paniek. Ik wist niet of de beelden verspreid zouden zijn of dat ze op het werk terecht zouden komen' verklaring van slachtoffer

Twaalf slachtoffers waren aanwezig in de zaal terwijl het OM samenvattingen van hun verklaringen openbaar maakte. Veel van de vrouwen waren geschokt dat de verdachte zo lang ongestoord opnames heeft kunnen maken en maakten zich grote zorgen over het idee dat de beelden eventueel online zouden zijn beland. De politie heeft echter geen aanwijzingen gevonden dat de beelden zijn gedeeld. Wat de zaak extra moeilijk maakt voor de slachtoffers, is dat de verdachte bij velen van hen bekend was. Sommige van de korfballers zijn samen opgegroeid en anderen waren goed met hem bevriend. Zelfs de schoonzus van de verdachte zou op één van de opnames in beeld te zien zijn.

Quote 'Zwak, laf en egoïstisch. Ik ben me daar bewust van' SCHRIFTELIJKE VERKLARING BART DE V. OVER ZIJN AFWEZIGHEID

De verdachte was zelf niet aanwezig tijdens de zitting, maar liet via zijn advocaat weten dat hij schuld bekend. In een schriftelijke verklaring bood hij zijn excuses aan bij de slachtoffers en verklaart hij bereid te zijn om met bemiddeling één op één in gesprek te gaan. Hij wil dan ook zijn excuses maken. 'Velen van jullie zien mij als een monster, zo zie ik mezelf ook.' Bart de V. hangt tweehonderd uur taakstraf boven het hoofd. Hij zou tevens een locatieverbod krijgen. Bij een eventuele veroordeling moet hij een schadeclaim aan de slachtoffers betalen. De uitspraak is volgende week vrijdag. Het bestuur van korfbalclub AW.DTV. heeft nog niet officieel gereageerd op de rechtszaak.