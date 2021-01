Nieuwe blaastest vervangt wattenstaafje in teststraten

Een kortere wachttijd en geen wattenstaafje meer die tot achter in de keel en neus wordt gestopt. De snelle ademtest, die vanaf nu op alle testlocaties in Amsterdam kan worden afgenomen, moet het testen op corona sneller en aangenamer maken.

Vijf keer blazen, goed in- en uitademen, een paar minuten wachten en je weet of je positief of negatief getest ben op het coronavirus. De SpiroNose, zo heet de blaastest, blijkt na maandenlang proefdraaien in de stad accuraat genoeg om het wattenstaafje te vervangen.

De SpiroNose kan bij zeventig procent van alle geteste mensen met zekerheid vaststellen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus. Bij de overige dertig procent weet het apparaat het niet zeker. In dat geval moeten mensen nog een test doen om vast te stellen of ze misschien toch zijn besmet. Dat gebeurt met de PCR-test of met de nieuwe zogeheten LAMP-test van TNO: twee testen die min of meer hetzelfde werken.

600 testen per dag

De blaastest is vanaf nu beschikbaar voor zeshonderd mensen per dag. Dat aantal zal de komende weken oplopen naar ruim 2500. De komende maanden wordt de snelle blaastest ook in de rest van Nederland ingezet.

Mensen die alcohol gedronken hebben moeten wel even opletten: er moet minstens acht uur tussen het laatste glas alcohol en de snelle blaastest zitten.