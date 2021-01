Man overvalt en bedreigt juwelier met metalen honkbalknuppel

Angstige momenten voor een medewerkster van een juwelier aan de Reguliersgracht. Eind september staat ze oog in oog met een overvaller die haar bedreigt met een honkbalknuppel en meerdere sieradenkasten laat openmaken. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie beelden van de overval.

Even voor de overval op zondag 27 september rond 11.30 uur is de verdachte op een bewakingscamera te zien als hij over straat loopt in de buurt van de juwelier. De medewerkster heeft de verdachte, die volledig in het zwart gekleed is, dan ook al een keer langs de zaak zien lopen. 'De kleding en de manier van lopen van de verdachte vallen het slachtoffer op. Ze besluit de toegangsdeur van de zaak op slot te doen, omdat de uitstraling van de man haar geen goed gevoel geeft, maar die kans krijgt ze niet want even later staat hij in de winkel', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Met een rode tas van supermarkt Vomar in zijn ene hand en een metalen honkbalknuppel in zijn rechter loopt de overvaller op de medewerkster af. Onder bedreiging van de knuppel moet het slachtoffer meerdere sieradenkasten openmaken. Ze krijgt van de verdachte de boodschappentas in haar handen zodat de overvaller die vol kan laden. 'Door de medewerkster te porren met de knuppel en te vragen naar 'de sleutel' dirigeert hij haar door de zaak langs diverse sieradenkasten die worden gedeeltelijk of in z'n geheel leeggehaald', zegt Geerds. De overvaller schreeuwt vervolgens naar de medewerkster dat ze naar boven moet gaan en geeft haar een por met de knuppel in de richting van de trap. Met een dreigende toon zegt hij dat ze niet de politie moet gaan bellen en gaat er vandoor.

'De politie bellen doet ze gelukkig wel en als mijn collega's aankomen treffen zij een geschrokken medewerkster aan. Ze heeft onder dreiging van een metalen knuppel vitrines leeg moeten halen, dat heeft een enorme impact op haar gehad', benadrukt Geerds. Wij willen graag weten wie deze man is en wie na 27 september sieraden aangeboden heeft gekregen, of iemand kent die zonder logische reden beschikt over een grote hoeveelheid sieraden, al dan niet in combinatie met die rode Vomar boodschappentas.'

Signalement

De man heeft een donkergetinte huidskleur is tussen de 1.80 en 1.85 lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon van het merk The North Face en verder een zwarte broek, zwarte schoenen en een zwart mondkapje.