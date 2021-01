Basisplaatsen voor Álvarez, Martinez en Rensch tegen AZ

Erik ten Hag kiest in de topper tegen AZ opnieuw voor Edson Álvarez op het middenveld. Martinez is de vervanger van Taglifico die tegen Willem II geblesseerd raakte aan zijn hoofd. Rensch staat op de plek van Mazraoui.

Álavrez kreeg na zijn optreden tegen Willem II veel lof over zijn manier van spelen en lijkt daarvoor beloont te worden door Ten Hag. Centraal achterin spelen Schuurs en Martinez, Blind staat op linksback. Klaasen en Gravenberch vergezellen Álavrez op het middenveld. In de voorhoede staan Tadic, Haller en Antony.

Ajax kan tegen AZ een flinke slag slaan in de strijd om de titel. Directe concurrent PSV staat met 3-1 achter in De Kuip tegen het kwakkelende Feyenoord. Mochten de Rotterdammers winnen en Ajax verslaat AZ dan staan ze met zeven punten voorsprong op de Eindhovenaren bovenaan in de eredivisie.

Super Januari

Met de wedstrijd van vanmiddag komt er een einde aan een maand vol topwedstrijden voor Ajax die door de KNVB in het speelschema naar de tweede seizoenshelft werden geschoven. Dit met het idee dat er eventueel weer publiek in de stadions aanwezig kon zijn. De ploeg van Erik ten Hag kent tot nu toe een prima maand. Er werd gelijkgespeeld tegen PSV (2-2), gewonnen van FC Twente (1-3), Feyenoord (1-0) en AZ (0-1). Ook Fortuna Sittard (1-2) en Willem II (3-1) gingen over de knie.