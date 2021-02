Glibberen en glijden in de stad 'Dit is echt gewoon puur ijs'

Door ijzel was het vanmorgen spekglad in de stad. Voetgangers en fietsers glibberden door de straten, met vele valpartijen tot gevolg.

Verschillende ongevallen zorgden vanmorgen voor flinke vertraging op de weg. En ook in de ziekenhuizen was het heel druk. De eerste hulp werd overspoeld met telefoontjes.

Vanmorgen was zelfs even sprake van code oranje en de ANWB adviseerde mensen om thuis te blijven. Even na het middaguur werd dat weer ingetrokken. Morgen gaat het mogelijk sneeuwen en is er weer kans op gladheid.