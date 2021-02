Wordt Diana Sardjoe Amsterdammer van het jaar?

Ook afgelopen jaar zetten veel bijzondere Amsterdammers zich op allerlei manieren in voor een betere stad. Tien van hen maken dit jaar kans op de titel Amsterdammer van het Jaar. De komende twee weken stellen deze genomineerden zich elke dag via een portret op AT5 aan je voor.

Uitreiking Amsterdam van het Jaar

Op zondag 14 februari om 15.30 uur vindt de uitreiking van de Amsterdammer van het Jaar plaats in het DeLaMar Theater. Helaas zonder publiek, maar mét optredens van Dio, Karsu, Justin Samgar en Furious Flow. Burgemeester Femke Halsema reikt de prijzen uit en de presentatie van de middag is in handen van Edson da Graça. De uitreiking is live te volgen via ITA.nl/amsterdammerlive