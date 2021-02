Geen rondleiding maar ‘online open dag van de basisschool’ voor ouders

Deze dag is georganiseerd om ouders en verzorgers, die vanwege de coronamaatregelen niet verschillende basisscholen kunnen bezoeken, toch van de nodige informatie te voorzien.

'De basisschool is een belangrijk onderdeel van je jeugd, een hele spannende en leuke keuze voor ouder en kind. Daarom is het van groot belang dat alle ouders en verzorgers alle informatie krijgen die ze nodig hebben om zich goed te kunnen oriënteren op de toekomst van hun kind', laat onderwijswethouder Moorman weten.

Improviseren

De scholen balen ervan dat er deze keer geen rondleidingen kunnen worden gegeven. 'Niet alleen voor ouders is deze tijd improviseren, dat is het ook voor scholen. Veel schoolleiders geven met heel veel plezier rondleidingen en gaan met toekomstige ouders in gesprek. Helaas moet dat nu anders. Fijn dat deze mogelijkheid er in deze tijd bijkomt', vertelt Lieke Thesingh namens de schoolbesturen.

Ouders en verzorgers worden per brief en via social media uitgenodigd om digitaal een kijkje te komen nemen bij verschillende basisscholen naar keuze. Door middel van filmpjes krijgen zij een rondleiding door de basisschool, kan er deelgenomen worden aan zoomsessies met leraren en schooldirecteuren en kan er live gechat worden met een medewerker van de helpdesk van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam of de gemeente.