Kale en Kokkie draaien warm op het Museumplein: 'Ten Hag krijgt de credits'

De wereld van Ajaxfans Kale en Kokkie is binnen een week tijd 180 graden gedraaid. Vorige week liepen ze nog te mopperen dat het niet goed ging met hun club, vandaag inspecteren ze het Museumplein omdat een huldiging, met zeven punten los bovenaan in de eredivisie, wel heel dichtbij lijkt.

Ajax moet nog veertien wedstrijden spelen, maar de goden verzoeken vinden ze hun bezoek aan het plein niet. 'Na aanleiding van gisteren gaat natuurlijk alles op de schop, ook het inentingsverhaal', zegt Kale. 'Ajacieden worden geacht zich nu te laten inenten, omdat we hier in maart die huldiging gaan doen.'

Ajax was gisteren de grote winnaar van het weekend door AZ met 0-3 te verslaan, de concurrenten lieten dure punten liggen waardoor de Amsterdammers met zeven punten voorsprong bovenaan staan en dat mag Ajax niet meer uit handen geven vinden de twee. 'Wat mij opviel was dat ze weer een beetje plezier uitstraalden gisteren', zegt Kale die vorige week zijn zorgen uitte over hoe dat de selectie niet goed in z'n vel zou zitten.

Hoewel de twee niet altijd te spreken zijn over het functioneren van trainer Erik ten Hag krijgt hij deze week wel complimenten. 'Je moet in dit geval de credits geven aan Ten Hag om Blind op linksback te zetten tegen AZ, ik denk dat ze het niet verwacht hadden', zegt Kale. 'Nee, maar ik denk dat ze het bij Ajax ook niet verwacht hadden als je heel eerlijk bent', vult Kokkie hem aan.