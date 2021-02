Zo'n 160 metrohokjes per jaar vernield, maar pakkans is nu groter

Doordat er vanwege de coronamaatregelen verscherpt toezicht op de stations is ingesteld, werd de vernieling snel opgemerkt. 'Er loopt gedurende de avondklok bijna niemand op de stations. Je bent heel naïef als je nu gaat slopen. In beginsel blijf je gewoon van andermans eigendommen af. Dat moet je nooit doen, maar nu valt het wel heel erg op', vertelt Mark Veenman van CS Digital Media. Dat bedrijf beheert onder andere de metrohokjes.

Dupe

Hij wijst erop dat de vandalen misschien denken dat ze spullen van de gemeente slopen, maar dat het Amsterdamse bedrijf er de dupe van is. 'Aan ons de taak om de objecten in goede staat te houden. Terwijl het niet onze core business is. Wij verkopen reclame, maar ondertussen zijn we bezig met het verrichtten van grootschalig onderhoud aan wachtvoorzieningen.'

Dat de schade zo groot is, komt onder meer omdat er snel gehandeld moet worden. Veenman: 'In de avond moet de situatie veilig gesteld worden. Je moet er direct op af, omdat er een onveilige situatie is. Er zit misschien nog afgebroken glas in de sponningen, dat moet eruit. En de glasscherven moeten eerst opgeruimd worden.'

Schadeclaim

Veenman is blij dat de pakkans nu groter is en dat er afgelopen maandag aanhoudingen zijn verricht. 'Wij doen aangifte en zullen onze schadeclaim indienen in het kader van de strafprocedure. De schade wordt zo verhaald op de daders. In het geval dat de daders minderjarig zijn, verhalen we de schade op hun ouders.'

Het afgelopen jaar werden er zo'n 160 metrohokjes in de stad vernield of beklad. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren.