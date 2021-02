Kantoren na corona: 'Beoordelingsgesprek op een rijstkussen'

Coen van Dijck, zakelijk directeur van ontwerpstudio D/Dock, gelooft niet dat het pre-corona kantoorleven terugkomt, althans niet in zijn oude gedaante. Maar hoe dan wel? ‘Het kantoor is hartstikke dood. Het woord heb ik zelf ook nog niet. Het is een soort van werk/leefomgeving.’

Van Dijck leidt ons rond in het door zijn ontwerpstudio ontworpen nieuwe kantoor van Microsoft op Schiphol. ‘We hebben hier een omgeving neergezet die veel meer gaat over de dagelijkse rituelen van mensen, om elkaar te ontmoeten en samen te werken.’

Het kantoor als hotel Het kantoor is niet meer de plek waar je van negen tot vijf je werk komt doen. Volgens van Dijck moet je het eerder vergelijken met een hotel. ‘De facilitaire dienst van vroeger moet nu meer een hotelier zijn.’ Het kantoor is 8000 vierkante meter, slechts 2000 vierkante meter daarvan is kantoorruimte. ‘De overige 6000 vierkante meter is voor voeding, beweging, educatie, gaming, eigenlijk alles waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt.’

Quote ‘De facilitaire dienst van vroeger moet nu meer een hotelier zijn’ Coen van Dijck - directeur ontwerpstudio

Volgens van Dijck zorgt het ‘community gebouw’, zoals hij het nieuwe kantoor vooralsnog maar noemt, ook voor een andere werkverhouding. ‘Als je hier op een rijstkussen gaat zitten en je leidinggevende zit daar en je hebt een beoordelingsgesprek, dat geeft een hele andere dynamiek dan dat je achter een vergadertafel zit.’

Quote ‘De kantoorgebouwen van de toekomst gaan leef-communities zijn’ COEN VAN DIJCK - DIRECTEUR ONTWERPSTUDIO