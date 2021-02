Powned-verslaggever meldt 'niet rechtvaardige' klap ME'er bij journalistenvakbond

Dat vertelt Baanders in de Damsko Podcast van duoraadsleden Daan Wijnants en Gerjan van den Heuvel. 'Ik begrijp dat je als ME'er het zwart voor de ogen krijgt en om je heen gaat tikken, maar ik liep met een knalroze plopkap, er stond een cameraman bij, ik had mijn rellenpas op mijn borst en droeg een gele jas. Ik was best herkenbaar als journalist.'

Baanders kreeg de klap nadat de politie meerdere keren de groep demonstranten had gevorderd te vertrekken en met charges was begonnen. Hij vermoedt dat de ME'er hem 'weer zo'n rotjournalist' vond die niet op die plek mocht staan. 'Ik kreeg toch het idee dat het inderdaad niet rechtvaardig was dus ik heb er wel een melding van gemaakt, want dat moet natuurlijk niet de normaalste zaak van de wereld worden.'

In de podcast vertelt hij dat het Museumplein tijdens de demonstraties een hele andere wereld wordt. 'Een wereld gestoeld op fictie. Het is een soort simultane schijnwerkerlijkheid naast de realiteit. Eigenlijk is dat het fake news wat je vijf jaar geleden in Amerika hoorde. Dit is eigenlijk hetzelfde.'