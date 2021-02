Nieuwe routekaart corona is 'doodvonnis merendeel horeca'

'Een doodvonnis voor het merendeel van de horeca.' De horecabranche is zeer teleurgesteld over de nieuwe routekaart met mogelijke verlichtingen, die het kabinet gisteravond heeft gepubliceerd. 'In alle fasen blijft het overgrote deel van de horeca vrijwel op slot. Clubs en discotheken zijn door het kabinet feitelijk failliet verklaard. Volstrekt onwerkbaar', schrijft Koninklijke Horeca Nederland (KHN).