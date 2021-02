Verdachten maken duizenden euro's buit door phishing

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die in een computerwinkel in de omgeving van Amsterdam spullen koopt met geld van iemand anders. Door middel van phishing weten criminelen achter de bankgegevens van het slachtoffer te komen die duizenden euro's lichter is.

Het slachtoffer, een vrouw uit Waalwijk, reageerde op een sms dat zogenaamd van de bank was. In het bericht stond dat haar pinpas was verlopen, ze kreeg het verzoek of ze op een link wilde klikken en haar gegevens wilde doorgeven. Die gegevens kwamen niet bij de bank terecht, maar bij criminelen. Voor duizenden euro's besteedden ze bij verschillende winkels waaronder dus in de omgeving van Amsterdam.