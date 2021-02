Wethouder Ivens kan leeuwen niet redden, maar wil wel zorgen dat 'Artis een toekomst heeft'

De wethouder wil daarom met het Rijk en de provincie Noord-Holland om tafel om te kijken wat er nodig is om Artis door de crisis heen te helpen. Of en hoeveel de stad eventueel wil bijdragen om Artis te redden wilde Ivens nog niet zeggen.

Artis heeft een tekort van 20 miljoen euro. Door een campagne proberen ze geld in te zamelen om het exploitatietekort te dekken. 'Misschien komen er ooit weer leeuwen, alles kan. Maar we moeten er eerst voor zorgen dat Artis toekomst heeft.'

Ivens zegt de leeuwen dus niet te kunnen redden, en wil zich ook niet direct mengen in het beleid van de dierentuin. 'Ik ga geen nieuw dierenverblijf voor Artis betalen. Maar dat hoeft ook niet. Artis is geen gemeentelijke dierentuin, wel krijgen ze subsidie. Maar we moeten niet op de stoel van de directeur gaan zitten.'

Dat vertelde de wethouder dierenwelzijn vandaag in de commissie Bouwen en Wonen na vragen van verschillende raadsleden over het leeuwenverblijf en de toekomst van Artis. Vorige week werd bekend dat de dierentuin de geplande uitbreiding van het leeuwenverblijf door de coronacrisis niet meer kan betalen en dat de drie leeuwen zullen verhuizen naar Zuid-Frankrijk.

De leeuw op de foto bij dit artikel is Caesar. Hij was jarenlang een van de leeuwen in het verblijf van Artis en overleed in augustus 2018 op 20-jarige leeftijd.