Wij Zijn Amsterdam geeft talent een kans: 'Voel me een detective die verhalen opspeurt'

Wij Zijn Amsterdam (WZA) is het platform van AT5 waar jonge Amsterdammers, van zo ongeveer tussen 18 en 28 jaar, laten zien wat hen bezighoudt. In WZA laten ze de stad zien door hun ogen en daarnaast maken ze de items van A tot Z zelf. Een AT5 Academy voor Amsterdams talent dus.

In september startte de eerste lichting en sinds begin december lopen er zes nieuwe jonge enthousiastelingen stage bij de stadszender. Roos, Nesrine, Iman, Ibrahim, Bas en Ruben zijn de talenten die eerder nog niets in de journalisitek hebben gedaan en naast hun studie of werk twee dagen in de week items maken voor Wij Zijn Amsterdam. Dat ze de kans krijgen om het vak te leren zijn ze blij mee. 'Het betekent echt veel voor mij dat ik kan leren en items kan maken voor zo een stadszender. Ik zeg echt met trots dat ik stage loop bij AT5', vertelt Ibrahim.

Ook Roos is blij dat ze deze weg in ingeslagen. 'Het traject betekent voor mij nieuwe kansen. Met ontzettend veel plezier leer ik bij AT5 door te doen. In de stad voel ik me net een detective die de verhalen opspeurt om te kunnen laten zien wat de Amsterdammer bezig houdt. WZA is voor mij een ideale kans om te leren en erachter te komen wat mij drijft en waar mijn talenten liggen.' De reportages worden wekelijks op donderdag en zaterdag gepubliceerd, op de website, Instagram, YouTube, Twitter en Facebook. En op zaterdag is een hele aflevering van Wij Zijn Amsterdam te zien op onze zender. Heb je tips, een idee waar we echt iets mee zouden moeten doen of wil je iets anders kwijt? Laat het ons weten via [email protected]