Routekaart drama voor ondernemers: 'We mogen pas weer open als corona weg is'

Gesloten ondernemers in de stad zien de komende maanden somber tegemoet. Gisteravond presenteerde de overheid een routekaart. Kappers en andere contactberoepen mogen dan misschien op 2 maart de deuren weer openen, maar voor nachtclubs en discotheken is totaal geen perspectief.

Zelf zou hij het liefst zien dat clubs gebruikt worden om het uitgaan te kunnen reguleren. De Kroon stelt dat er anders wel eens veel illegale feestjes zouden kunnen komen. 'Ik denk dat daar niet naar gekeken wordt, dat er meer illegale feestjes komen. Je kan dan beter in een beschermde ruimte als een club een feest hebben, waar we aan alle eisen kunnen voldoen om het veilig te laten verlopen.'

'Als je zelfs in de lichte vorm hebt staan dat wij niet open mogen, dan zeg je indirect dat wij pas open mogen als corona helemaal weg is', stelt Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club. Op de nieuwe routekaart van de overheid staat bij het niveau waakzaam: 'Sluiting nachtclubs en discotheken'. De Kroon hield er al rekening mee dat het lang zou duren, maar vindt dit onbegrijpelijk.

Billur Celik is eigenaar van een kapsalon in Zeeburg, ook zij ziet het somber in. Volgens de huidige planning mag zij haar zaak 2 maart weer openen. 'Ik zit hier in een soort kappersnetwerk op Facebook en ik hoor iedereen klagen, iedereen probeert zijn hoofd boven water te houden. Ik denk niet dat er na maart nog veel kapsalons zullen blijven staan', zegt Celik.

Omdat de kapsalon in 2019 niet voldoende inkomsten had, komt Billur Celik ook niet in aanmerking voor steun vanuit de overheid. Overleven is voor hen dus heel erg zwaar. Andere kappers gaan volgens haar om die reden dan ook illegaal aan het werk. 'Ze moeten overleven. Ze hebben een gezin thuis en moeten toch de vaste lasten betalen.'