149 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

In de afgelopen 24 uur zijn er 149 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad en dat zijn er iets meer dan de 131 van gisteren.

In het afgelopen etmaal werden er vier mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis en overleden er vijf mensen aan de gevolgen van het virus. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn er 58.702 positieve testuitslagen gemeld in de stad, maar het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk een stuk hoger.

Vandaag maakte de GGD bekend dat het aantal nieuwe besmettingen in Amsterdam in de afgelopen week met 40 procent gedaald is. Die daling was te zien in alle stadsdelen.